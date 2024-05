Bruna Biancardi posa com joias de R$ 10 milhões no tapete vermelho do Festival de Cannes

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 16/05/2024 - 16:12 Para compartilhar:

A influencer Bruna Biancardi está pelo segundo ano no Festival de Cannes 2024. A convite de uma marca, a mãe de Mavie postou no tapete vermelho da 77ª edição do evento, que acontece até o dia 25 de maio, em Cannes, na França.

A escolha foi um look preto com decote coração rosa e causa sereia Eman Alajlan com uma joia Chopard poderosa enfeitando o pescoço, já usada por Rihanna e Georgina, mulher de Cristiano Ronaldo. A peça é feita em rubelita e diamantes em formato de pera de 123,24 quilates e avaliada em R$ 10 milhões.

