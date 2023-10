Bruna Biancardi posa com irmã e filha durante visita

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 08/10/2023 - 12:02 Compartilhe

Bianca Biancardi visitou no sábado, 7, a sobrinha Mavie, filha da irmã dela Bruna Biancardi com Neymar. Nas redes sociais, Bianca compartilhou cliques com a recém-nascida.

“A nossa pequena chegou, em um dia cheio de aventuras e correria. A felicidade nem cabe no peito, nunca senti tanto amor por um pedacinho de gente. Mavie, sua titia estava muito ansiosa pela sua chegada, para vivermos juntas todas as suas fases, e ver a sua mamãe se tornar o que ela sempre sonhou”, escreveu a irmã de Bruna Biancardi.

“Eu sempre estarei de mãos dadas com vocês, dando todo o amor, apoio e suporte possível. Prometo a seus pais, cuidar de você como a sua mamãe sempre cuidou de mim, com todas as minhas forças. Amo vocês”, concluiu Bianca.

Após uma gestação marcada por polêmicas, Bruna Biancardi deu entrada na unidade hospitalar na quinta-feira, 5, após a bolsa ter se rompido — já em trabalho de parto, segundo o colunista Leo Dias. À ocasião, ela não estava acompanhada de Neymar, que ainda estava na Arábia Saudita. Mavie nasceu na madrugada de sexta-feira, 6

