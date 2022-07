Bruna Biancardi passa por cirurgia e tranquiliza fãs: ‘Estou bem e em casa’

Bruna Biancardi tranquilizou os fãs nesta quarta-feira (27) após ter sido submetida a um procedimento cirúrgico no domingo (24).







“Ontem passei por uma cirurgia de emergência para resolver o problema daquele meu dente/inchaço que eu estava há alguns dias. Já estou bem e em casa. Tenho que ficar de repouso alguns dias, mas logo volto para explicar como foi”, escreveu. A influenciadora aproveitou para agradecer a equipe que cuidou dela nesses dias.

O nome de Bruna está na mídia há algum tempo em razão do possível término com Neymar. Apesar de não ter havido um posicionamento do casal, os fãs especulam o fim da relação após terem sido vistos sem aliança e a falta de registros recentes dos dois nas redes sociais. Uma modelo chegou, ainda, a dizer que o jogador a convidou para uma viagem.