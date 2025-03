Bruna Biancardi mostra presente que ganhou de Neymar no Dia da Mulher

Na tarde deste sábado, 8, a influenciadora Bruna Biancardi compartilhou com seus seguidores no Instagram o presente de Dia das Mulheres, comemorado hoje, que recebeu de Neymar, seu namorado e pai de suas filhas, Mavie e Mel (que está a caminho, na barriga).

No registro, Bruna e Mavie, de 1 ano, aparecem com flores e um cartão assinado pelo jogador do Santos. “Minhas três princesas, Bruna, Mavie e Mel… Um feliz Dia das Mulheres. Amo muito vocês”, escreveu Neymar.

Em seguida, Biancardi ainda publicou uma foto de Mavie no helicóptero, com uma flor nas mãos e se divertindo.