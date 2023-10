Bruna Biancardi mostra lembrancinhas do nascimento de Mavie: ‘Amei’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 22/10/2023 - 7:45 Para compartilhar:

Bruna Biancardi usou os stories do Instagram para mostrar as lembrancinhas personalizadas que elaborou para quem for visitar Mavie, sua primeira filha com Neymar, que nasceu no dia 6 de outubro.

O que aconteceu:

Em alguns vídeos divulgados nos stories, Biancardi informou que as lembrancinhas “vêm com o nome da pessoa bordado e ela consegue usar (a caixa) para guardar as coisas (pessoais) depois. Amei!”;

Ela ainda revelou que as caixas para as mulheres são rosa e têm casinhas de porcelana decoradas e aromatizadores;

Já para os homens as caixas são azuis e vêm com charutos de chocolate, uma garrafa de whiskey Jack Daniels e dois copos de shots com a identidade visual elaborada para o nascimento de Mavie;

Bruna informou que as lembrancinhas não ficaram prontas a tempo para o nascimento de Mavie, já que o parto ocorreu antes do previsto.

