Bruna Biancardi mostra fotos do primeiro banho com a filha; confira

Da Redação 23/11/2023 - 9:18

Mãe de primeira viagem, Bruna Biancardi está compartilhando nas redes sociais parte da rotina com a filha, Mavie, fruto de seu relacionamento com Neymar. Nesta quarta-feira, 22, a influenciadora digital publicou um momento especial entre elas: o primeiro banho juntas.

No Instagram, Bruna compartilhou duas fotos na banheira com Mavie e declarou: “Primeiro banho de banheira com a mamãe. Minha vida todinha”.

Mavie nasceu no dia 6 de outubro, em São Paulo, sem a presença de Neymar, que estava na Arábia Saudita. A pequena é a primeira filha do casal. Contudo, o jogador também é pai de Davi Lucca, de 12 anos, de um breve relacionamento com a influenciadora digital Carol Dantas.

