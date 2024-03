Bruna Biancardi leva Mavie para a Arábia Saudita para visitar Neymar

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 22/03/2024 - 11:16 Para compartilhar:

Bruna Biancardi está mais perto de Neymar. Ao lado da irmã, Bianca Biancardi e da melhor amiga Hanna Carvalho, a influenciadora viajou para a Arábia Saudita levando a filha Mavie, de 5 meses, para visitar o pai. Por lá, o jogador de futebol está defendendo o time Al-Hilal desde agosto de 2023.

+ Ex-namoradas de Neymar fazem compras juntas em Barcelona

+ Grávida de suposto filho de Neymar, Amanda Kimberlly exibe barriga e revela sexo do bebê

No seu perfil do Instagram, Biancardi compartilhou registros no avião e momentos fofos com a filha. Recentemente, ela também esteve perto do seu ex-noivo.

No início do mês, ela esteve na mansão do craque em Mangaratiba para celebrar o Dia das Mulheres, e depois, eles apareceram usando a mesma pulseira da grife Van Cleef & Arpels.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias