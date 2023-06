Bruna Biancardi ignora polêmica de traição e fala sobre projetos familiares nas redes sociais

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 20/06/2023 - 0:08 Compartilhe

Apesar de estar vivendo no “olho do furacão” em meio às supostas traições cometidas por Neymar, Bruna Biancardi mostrou que é difícil de se abalar. Na última segunda-feira (19), ela ignorou as polêmicas envolvendo seu nome e usou as redes sociais para conversar com seguidores a respeito de planos familiares.

+ Acordo, segunda traição e submissão: o relacionamento de Neymar e Bruna Biancardi

“BUONGIORNO! Vou compartilhar com vocês o que estou fazendo para conseguir a cidadania italiana”, começou a influenciadora, em um post no Instagram. Na foto, ela aparece segurando um passaporte italiano.

“A minha linhagem vem pelo meu tetravô, Antônio Biancardi, nascido na região de Rovigo […] Eu poderia requerer a minha cidadania, mesmo sendo através de um parente distante. Não só eu, como toda minha família, meu pai, minha irmã e até meu bebê”, continuou ela, na legenda da publicação.

“Caso você também tenha um ascendente nascido na Itália, você pode requerer a sua também, e não existe limite geracional para isso!”, pontuou a namorada de Neymar, que está grávida com seu primeiro filho.

No entanto, fãs e curiosos agitaram a publicação com comentários sobre a polêmica. “Posta foto beijando o Neymar pra galera deixar vocês em paz, Bruna”, sugeriu um internauta. “Você merece alguém que lhe ame e lhe respeite verdadeiramente. Espero que você e seu filho(a) estejam bem, mas não aceite migalhas de amor! Você merece mais, muito mais!”, escreveu outra. “Cadê o amor próprio mulher? Deu pra ver que importante é um herdeiro e o status de namorada. Te valoriza mulher!”, criticou um terceiro.

Veja:

