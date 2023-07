Bruna Biancardi, grávida de Neymar, posa nua e posta nas redes

Raul Galhardii Raul Galhardi - https://istoe.com.br/author/raul/ 29/07/2023 - 18:33 Compartilhe

A influenciadora Bruna Biancardi, de 29 anos, emocionou seus seguidores ao compartilhar um registro em seu perfil do Instagram. Grávida de sua primeira filha, Mavie, fruto do relacionamento com o jogador de futebol Neymar, ela posou nua e exibiu o crescimento de sua barriga. O casal anunciou a gestação em abril.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por BRUNA BIANCARDI (@brunabiancardi)

Na legenda da publicação, Bruna enfatizou o sentimento de alegria: “Felicidade é carregar um mundo inteiro dentro de você”. A imagem recebeu elogios de outros famosos, como Tata Estaniecki, Jade Seba e Fabiana Justus, que destacaram a beleza da influenciadora.

Além dos elogios de celebridades, os fãs de Bruna também fizeram questão de deixar suas mensagens de carinho e apoio nos comentários. “Te ver assim é tão mágico”, escreveu uma seguidora. Outra fã afirmou que a foto parecia uma montagem de tão linda.

