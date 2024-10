Bruna Biancardi fala sobre adaptação na Arábia Saudita: ‘Dias estão menos quentes’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 17/10/2024 - 16:55 Para compartilhar:

Bruna Biancardi, 30 anos, se mudou com a filha, Mavie, de 1 ano, para viver na Arábia Saudita ao lado de Neymar Jr., 32, pai da criança, após o casal reatar o relacionamento. A influenciadora, agora tenta se acostumar com o clima e está em fase de adaptação do fuso, que ainda precisa ser ajustado.

Na manhã desta quinta-feira, 17, a namorada do jogador abriu a sua caixinha de perguntas do instagram para conhecer a curiosidade dos seguidores sobre sua nova vida, e foi questionada sobre como está o processo de adaptação.

“Já se adaptou ao fuso horário da Arábia?”, quis saber uma internauta.

“No Red Sea [resort onde comemorou o aniversário da filha], começamos a acordar mais cedo e, agora, já nos acostumamos. Às vezes, demoro para dormir à noite, mas a Mavie já está com um horário melhor e mais parecido com a rotina que fazia no Brasil”, detalhou ela.

Você já se acostumou com o calor que faz aí?”, perguntou outra seguidora.

“Agora, os dias estão menos quentes por aqui. Estamos amando sair um pouquinho no final da tarde e à noite. Está bem gostoso, dizem que em novembro faz frio, vamos ver”, respondeu.

Recentemente, Bruna se envolveu em uma polêmica com a mãe de Helena, caçula de Neymar. A modelo Amanda Kimberlly, 31, curtiu comentários negativos sobre a influenciadora nas redes sociais, e a atitude repercutiu na web.

Neymar se mudou para a Arábia Saudita após ser contratado pelo Al-Hilal, em agosto do ano passado.