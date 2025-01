Bruna Biancardi exibe Mavie em passeio de camelo no deserto: ‘Lugar incrível!’

A influenciadora Bruna Biancardi curtiu o segundo dia de 2025 com um passeio no deserto, ao lado da família. À espera da segunda filha com o jogador Neymar Jr., ela clicou o momento em que a primogênita, Mavie, estava no lombo de um camelo pronta para uma aventura.

Através dos Stories do Instagram, nesta quinta-feira, 2, Biancardi compartilhou registro da aventura em família, no meio do deserto, todo preparado para receber visitantes.

“Viemos fazer um passeio hoje, olha que lugar incrível! No meio do deserto que eles montam essa estrutura”, disse ela ao publicar uma série de vídeos e fotos do lugar.

Um dia antes, Biancardi compartilhou álbuns de fotos do Réveillon em Dubai.