Bruna Biancardi exibe compras nos EUA do enxoval de sua segunda filha com Neymar

Bruna Biancardi, 31 anos, está nos Estados Unidos para comprar as peças que vão compor o enxoval de Mel, sua segunda filha com Neymar, 33, e resolveu dar um spoiler do que tem preparado para a menina, deixando os seguidores no Instagram na curiosidade.

A influenciadora está em viagem na companhia da cunhada, Rafaella Santos, da mãe e da irmã, Telma Fonseca e Bianca Biancardi, além de algumas amigas. Através dos Stories, ela compartilhou, nesta sexta-feira (25), clique de uma das lojas que o grupo visitou.

Bruna e o jogador já são pais de Mavie, de 1 ano e meio, e estão à espera de Mel. Neymar também é pai de Davi Lucca, 13, seu primogênito, fruto do relacionamento com Carol Dantas, além de Helena, de nove meses, com a modelo Amanda Kimberlly.

Para a chegada da primeira filha, preparou o enxoval em Paris, França, onde realizou as compras também acompanhada da irmã.

“A Bianca chegou do aeroporto e a gente já saiu para bater perna porque temos pouquíssimos dias aqui em Paris. Fomos à Galeria, comprar coisinhas para Mavie, comer em um restaurante com uma vista maravilhosa, demos uma voltinha e voltamos. Os dias estão corridos para dar tempo de comprar tudo. Hoje me deu uma câimbra na panturrilha que eu não sabia que podia ser tão forte”, disse ela na ocasião.

Vale destacar que algumas peças foram adquiridas no Brasil, e até chamaram atenção pelos preços acessíveis. Biancardi mostrou saia jeans, cardigãs e alguns bodys de uma loja onde uma blusa custava R$ 35, por exemplo.