Bruna Biancardi e Neymar publicam primeiras fotos da filha, Mavie

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 06/10/2023 - 23:57 Compartilhe

Ela chegou! Na noite desta sexta-feira, 6, Bruna Biancardi e Neymar compartilharam fotos de Mavie, primeira filha do casal, em seu primeiro dia de vida.

“Nossa Mavie chegou pra completar as nossas vidas. Seja bem-vinda, filha! Você já é muito amada por nós… Obrigada por ter nos escolhido”, escreveu a influenciadora, na legenda da publicação. Nas fotos, o casal aparece na maternidade São Luiz Star, na Vila Olímpia, Zona Oeste de São Paulo.

Após uma gestação marcada por polêmicas, Bruna Biancardi deu entrada na unidade hospitalar na quinta-feira, 5, após a bolsa ter se rompido — já em trabalho de parto, segundo o colunista Leo Dias. À ocasião, ela não estava acompanhada de Neymar, que ainda estava na Arábia Saudita. Não está claro se ele esteve ou não presente durante o parto da filha.

Além de Mavie, o atacante do Al-Hilal também é pai de Davi Lucca, de 12 anos, fruto de um breve relacionamento com Carol Dantas. Bruna, por sua vez, deu as boas-vindas à sua primeira filha.

Confira os registros:

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias