Bruna Biancardi e Neymar: famosos, descrição familiar e mais detalhes do chá revelação

Bruna Biancardi e Neymar anunciaram que estão esperando uma menina. O chá revelação, que aconteceu no sábado, 25, na mansão em Mangaratiba, no Rio de Janeiro, teve a presença do jogador da NBA e amigo do brasileiro, Jimmy Butler, trilha sonora da banda Mar Aberto, o casal Ludmilla e Brunna Gonçalves e a namorada do pai do atleta do PSG, Mariane Bernardi.

Bianca Biancardi, irmã da influencer, Carol Dantas, mãe do primeiro filho do jogador, o Davi Lucca, Rafaella Santos e Nadine, irmã e mãe do atacante também estiveram presentes, mas foram discretas e não compartilharam muitos detalhes da festa.

Além do casal, os convidados também estavam vestidos de branco ou cores neutras.

A decoração tinha poucos detalhes coloridos, mas com destaque para flores e cavalinhos e carrosséis. O cardápio do evento mostrou que a festa começou às 15h e terminava às 22h – além de dez opções de entradas, três pratos para o almoço e três para o jantar. O convite que foi entregue em uma caixa e com uma vela aromatizante de presente.

