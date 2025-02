Bruna Biancardi dispara após ataque às filhas de Neymar na web: ‘Menos uma racista’

Bruna Biancardi, 30 anos, “convocou” seus seguidores, nesta terça-feira, 25, a denunciar internauta que fez comentários de ódio direcionados às filhas de Neymar Jr., 33, Mavie e Helena. Em seu perfil nas redes, a influenciadora recebeu mensagens depreciativas contra as meninas.

Mavie, de um ano e quatro meses, é filha do atleta com a influenciadora, e Helena, de sete meses, é fruto de um breve relacionamento com a modelo Amanda Kimberlly e que nasceu quando Mavie tinha nove meses de vida, quando o jogador e Biancardi estavam separados.

“Preciso da ajuda de vocês! Eu falei que iria expor aqui perfis que fizessem comentários racistas ou ruins com as crianças, né? Vamos começar com esse fake aqui?”, anunciou ela, que também revelou ter repassado o caso para seus advogados tomarem medidas judiciais.

“Enquanto isso, podemos remover esse perfil com as nossas denúncias”, publicou ela nos Stories do Instagram, compartilhando o perfil de uma mulher para os mais de 13 milhões de seguidores no Instagram.

Mais tarde, a influenciadora fez nova publicação para anunciar uma novidade aos admiradores: a conta do responsável pelos ataques havia sido bloqueada após as denúncias. Ela aproveitou para agradecer aos fãs.

“Conta derrubada! Menos uma racista por hoje :) Obrigada time!”, escreveu a influenciadora.