Bruna Biancardi detalha gravidez planejada e explica escolha do nome Mavie

Mesmo planejando sua primeira gravidez, a influenciadora Bruna Biancardi têm passado por um misto de emoções. Mamãe de primeira viagem, a companheira de Neymar detalhou o início da gestação e explicou a escolha do nome da filha.

Em entrevista à Vogue, Bruna explicou que a gravidez está sendo uma fase muito gostosa, apesar de ter sofrido com os sintomas iniciais da gestação.

“Uma fase muito gostosa. Cada semana sinto uma nova mudança. Primeiro foram as cólicas, seguida pelos enjoos, o aumento do apetite (eu comia muito nos quatro primeiros meses), indisposição para fazer exercícios físicos… depois foi tudo melhorando, o sono durante o dia passou, comecei a ter mais ânimo para me cuidar e agora sinto a bebê mexer, uma das sensações que eu mais queria ter”, começou Biancardi.

“Não senti muitos desejos. No início da gravidez senti vontade de alimentos que não costumo consumir com frequência, como miojo com nuggets, embutidos, bolacha salgada com requeijão… mas nada muito incomum”, acrescentou.

Na sequência, Bruna contou que a gravidez foi planejada por ela e Neymar. Além disso, a influenciadora confessou que sempre teve o desejo de ser mãe.

“Meu maior sonho sempre foi ser mãe. Desde jovem eu tinha esse desejo”, disse. “Sim [sobre a gravidez ser planejada]. Após decidirmos, fiz alguns exames para ver como estava a minha saúde geral e fertilidade, imaginei que levaria algum tempo devido ao uso de anticoncepcionais por muitos anos, mas graças a Deus a minha saúde estava ótima e logo engravidei”, contou.

Grávida do segundo herdeiro de Neymar, Biancardi ainda explicou a escolha do nome para a filha, que se chamará Mavie.

“Estávamos pensando muito em nomes, mas ainda não tínhamos nos apaixonado por nenhum. Tínhamos algumas opções de nomes para menina, e uma para menino. Até que conversando com a minha família no Dia das Mães, a minha prima sugeriu ‘Mavie’, explicou o significado e todos acharam um nome muito especial. A partir desse momento não conseguimos mais pensar em nenhum outro. Se o bebê fosse um menino, ainda não teríamos um nome”, completou.

