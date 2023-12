Bruna Biancardi desabafa nas redes: ‘Esse foi o ano psicologicamente mais difícil para mim’

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 24/12/2023 - 18:05 Para compartilhar:

Bruna Biancardi compartilhou um desabafo sobre superação nas redes sociais neste domingo, 24. No Instagram, ela fez uma reflexão sobre superação. Neste ano, no qual ela deu à luz Mavie, fruto de seu relacionamento com Neymar, ela se separou do jogador apenas um mês depois do nascimento da filha e teve a casa assaltada.

Bruna repostou um texto do autor Iandê Albuquerque que dizia: “Esse ano foi sem dúvida o ano emocionalmente e psicologicamente mais difícil para mim. E, ao mesmo tempo, foi o ano que eu descobri uma força que nem imaginava que tinha. Eu sobrevivi ao meu próprio caos, e isso já é um motivo a ser celebrado.”

Também no sábado, a influenciadora compartilhou fotos com sua filha Mavie. Nos registros, ela aparece brincando com a bebê próxima à decoração de Natal. Na legenda, Biancardi escreveu: “De Natal eu não desejo nada, pois o Senhor já me deu tudo.”

Neymar também postou registros do primeiro Natal da filha. No Instagram, ele apareceu em fotos com Mavie, Bruna e Davi Lucca, seu outro filho, de 12 anos.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias