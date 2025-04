Bruna Biancardi curte parque da Disney ao lado de Mavie e amigos: ‘Melhores dias’

Bruna Biancardi, 31, está aproveitando sua viagem às compras nos Estados Unidos para se divertir com familiares e amigos em um dos parques da Disney. A influenciadora, que está montando o enxoval de Mel, compartilhou registros do momento ao lado de Rafaella Santos e Mariane Bernardi, irmã e madrasta do jogador.

“Disney days are the best family days (Dias na Disney são os melhores dias em família)”, escreveu na legenda do post. Em uma das fotos, Bruna aparece com a barriga de seis meses de gestação, segurando Mavie no colo — que usa uma camiseta com a frase “irmã mais velha”. Em outros, a família aparece se divertindo com as atrações do parque.

Grande parte da comitiva do passeio é composta por mulheres, dando continuidade à celebração de seu aniversário no início de abril. Além da cunhada e da madrasta de Neymar Jr., também participam da viagem a mãe da influenciadora, Telma Fonseca, e sua irmã, Bianca Biancardi.

Nos comentários, seguidores celebraram a viagem: “Mavie está no lugar certo, é uma princesa! Ansiosa pra chegada de Mel e ver essa duplinha juntas”, comentou um usuário. “A Mel que nem nasceu já foi pra Disney e eu com 56 ainda não”, brincou um segundo. “Não consigo acreditar que Mavie já é uma Big Sister! Ela não nasceu ontem?”, comentou ainda uma terceira pessoa.