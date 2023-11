Bruna Biancardi confirma término com Neymar após novos casos do jogador

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 28/11/2023 - 14:49 Para compartilhar:

Após novos boatos envolvendo o jogador Neymar Jr. com mulheres, Bruna Biancardi, mãe de sua filha Mavie, de apenas um mês e meio de vida, se pronunciou para anunciar que os dois não são mais um casal.

Através de seu Instagram, na tarde desta terça-feira, 28, a influenciadora se queixou de estar sendo alvo de piadas e de ainda ser relacionada ao atleta.

Biancardi esclareceu a relação que os dois ainda mantêm e fez questão de destacar que o vínculo existente entre eles é a criança.

“Este é um assunto particular, mas, como diariamente me relacionam a notícias, suposições e piadas, informo que não estou em um relacionamento”, disse ela em texto publicado nos Stories.

“Somos pais de Mavie, e essa é a razão de nosso vínculo. Espero que assim parem de me relacionar com frequentes notícias. Obrigada”, pediu a influenciadora.

+ Conheça Nathalia Morais, atriz da Globo que teria dado um fora em Neymar

+ Neymar teria pedido nudes para modelo de plataforma de conteúdo adulto; conversa vaza na web

Na última segunda-feira, 27, o craque da Seleção Brasileira de Futebol viu seu nome envolvido em rumores de que teria sido rejeitado em suas investidas na atriz global Nathalia Morais. A jovem teria sido convidada para uma festinha que o jogador deu em sua mansão, em Mangaratiba, no estado do Rio de Janeiro, no domingo anterior.

Logo depois, circulou na web capturas de tela de uma conversa supostamente do jogador com uma modelo de plataforma de conteúdo adulto em que ele pedia que ela mandasse nudes. Na conversa, a pessoa diz à modelo que pretende encontrá-la pessoalmente quando for a São Paulo.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias