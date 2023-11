Bruna Biancardi confirma que não está mais com Neymar: ‘É um assunto particular’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 28/11/2023 - 14:48 Para compartilhar:

Acabou de novo! Bruna Biancardi confirmou que não está mais com Neymar. Na tarde desta terça-feira, 28, a influenciadora desabafou e pediu para que não relacionem mais o seu nome com o do jogador.

“Este é um assunto particular, mas como diariamente me relacionam a notícias, suposições e piadas, informo que não estou em um relacionamento. Somos pais da Mavie e essa é a razão do nosso vínculo. Espero que assim parem de me relacionar com as frequentes notícias”, escreveu ela.

