Bruna Biancardi confirma nome da filha com Neymar e revela o significado

Durante o chá de revelação que Neymar e Bruna Biancardi promoveram no último sábado, 24, na mansão do jogador de futebol, em Mangaratiba, na Costa Verde do Rio, o atleta se empolgou e deixou escapar que a bebê que o casal está esperando se chamará Mavie.

Após repercussão na internet, o nome da menina foi confirmado por Bruna nesta segunda-feira, 26. Ela publicou uma foto nos stories do Instagram, em que aparece com a mão na barriga, com a seguinte legenda: “Me: minha Ve: vida”.

O atacante do Paris Saint-Germain gritou o nome enquanto cantava ao lado da namorada a música A Lenda, um clássico da dupla Sandy & Junior, de quem a influenciadora digital é fã. “Mavie”, se empolgou o atleta.

Segundo o site Dicionário dos Nomes Próprios, Mavie pode significar “aquela que canta como um pássaro melro”.

Chá de revelação

O sexo do bebê foi revelado quando Davi Lucca, o primogênito de Neymar, de 11 anos, com a ex-namorada Carol Dantas, apertou um botão que liberou uma ‘explosão’ com fitinhas de cor rosa na cerimônia.

“Estávamos tão ansiosos por esse momento… Não vemos a hora de te conhecer pessoalmente, filha! Você é o nosso maior presente!”, escreveram Bruna e Neymar no Instagram. Eles também postaram um vídeo do momento do anúncio.

Neymar pede perdão após traição

Ao longo da última semana, em meio a rumores de traição, Neymar pediu desculpas publicamente à namorada: “Já te pedi perdão pelos meus erros, pela exposição desnecessária. Se um assunto privado se tornou público, o pedido de perdão tem que ser público. Não me imagino sem você”.

A polêmica fez com que Neymar perdesse seguidores, enquanto Bruna Biancardi conquistou quase meio milhão em curto período de tempo.

