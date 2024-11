Bruna Biancardi compartilha vídeo do quarto da filha, Mavie, com Neymar Jr.

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 07/11/2024 - 12:32 Para compartilhar:

Bruna Biancardi, atual namorada do jogador Neymar Jr., compartilhou em suas redes sociais o quarto da filha do casal, Mavie, de 1 ano.

No Instagram, a influenciadora gravou um vídeo mostrando os detalhes do cômodo, que faz parte da mansão em que o casal está vivendo na Arábia Saudita.

Ao explicar a demora para compartilhar a decoração do ambiente, ela conta que estava aguardando a instalação de uma piscina de bolinhas: “E eu queria mostrar durante o dia, que fica muito mais lindo com a luz do dia, né?”.

Ela aproveitou para fazer uma “tour” completa enquanto pedia desculpas pela bagunça no local. No quarto, é possível ver coleção de ursos, roupas, brinquedos, e até fantasias.

O casal deve retornar ao Brasil nas próximas semanas para a comemoração do aniversário de 2 anos da filha.