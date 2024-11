Bruna Biancardi compartilha rotina com Neymar e Mavie na Arábia Saudita

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 23/11/2024 - 12:22 Para compartilhar:

A influenciadora Bruna Biancardi usou as redes sociais para mostrar um pouco de sua rotina morando na Arábia Saudita com o namorado, Neymar Jr., e a filha do casal, Mavie. Em vídeo compartilhado no TikTok, Biancardi mostra os afazeres diários cuidando da herdeira, que recentemente completou seu primeiro ano de vida.

Nos registros, a influenciadora compartilhou que contou com a ajuda do namorado para distrair a filha, que havia acordado às 5h. Naquele dia, Mavie também foi examinada por uma médica.

Bruna ainda explicou que a filha “ama pássaros” e sempre gosta de comer a comida do prato do pai. Vale lembrar que o trio mora na Arábia Saudita em razão do trabalho do jogador, que defende a camisa do Al-Hilal.

