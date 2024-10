Bruna Biancardi celebra volta de Neymar aos campos: ‘Estamos aqui pra aplaudir’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 19/10/2024 - 13:16 Para compartilhar:

A influenciadora Bruna Biancardi, namorada de Neymar Jr. e mãe da segunda filha do jogador, Mavie, de 1 ano, declarou seu amor ao amado após o anúncio da volta dele aos campos, na sexta-feira, 19. Biancardi celebrou o momento profissional de Neymar e demonstrou seu apoio a ele.

+Globo quer Angélica de volta ao comando do ‘Vídeo Show’, diz coluna

+Dany Bananinha, assistente do ‘Domingão com Huck’, passa por cirurgia após complicações do silicone

“Deus te proteja nessa volta. Estávamos com você durante todo o processo, e estamos aqui para aplaudir a sua volta. Volta com tudo! Saudade de te ver fazendo o que você mais ama”, escreveu Bruna nos Stories do Instagram.

Bruna Biancardi, que atualmente mora na Arábia Saudita com o jogador, também compartilhou registros com seus mais de 11 milhões de seguidores, ao lado de seus pais, que também estão presentes para prestigiar Neymar.