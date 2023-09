Bruna Biancardi apresenta quartinho de Mavie, filha com Neymar, com teto de céu estrelado

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 21/09/2023 - 20:56 Compartilhe

A modelo Bruna Biancardi, 27 anos, apresentou aos seus seguidores no Instagram, nesta quinta-feira, 21, mais uma mudança feita no quartinho de Mavie, sua filha com Neymar Jr., 29, que ela está preparando na casa de seus pais.

A decoração do cômodo está caprichada e ganhou até iluminação especial com pequenas luzes que dão aparência de céu estrelado.

“Vou mostrar para vocês como está o teto que estamos fazendo no quartinho da Mavie. Que lindo! Eles chamam de céu estrelado. Tô amando já!”, disse a influenciadora em vídeo publicado nos Stories.

Bruna revelou que está fazendo a obra na casa de seus pais para que a bebê tenha seu quarto nos momentos em que elas estiverem no Brasil.

“Vamos ter uma parte de obra, depois decoração e vou mostrando pra vocês irem acompanhando também”, explicou ela ao mostrar o ambiente.

Biancardi acompanhou seu noivo, Neymar, na mudança para a Arábia Saudita, onde o atleta está jogando atualmente.

