Bruna Biancardi agradece presentes dados para a filha; confira

Mavie, primeira filha de Bruna Biancardi com Neymar, nasceu dia 6 de outubro, e já está cheia de presentes. No Instagram, neste sábado, 14, a influenciadora digital compartilhou os recebidos da bebê.

“Ganhamos tantos presentes lindos. Muito obrigada. Muitas flores para Mavie”, declarou Bruna, mostrando roupas, cartas, flores, produtos de higiene e brinquedos dados para a filha.

Após uma gestação marcada por polêmicas, Bruna Biancardi deu entrada na unidade hospitalar na quinta-feira, 5. À ocasião, ela não estava acompanhada de Neymar, que ainda estava na Arábia Saudita.

Além de Mavie, o atacante do Al-Hilal também é pai de Davi Lucca, de 12 anos, fruto de um breve relacionamento com Carol Dantas. Bruna, por sua vez, deu as boas-vindas à sua primeira filha.

