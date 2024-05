Bruna Biancardi acompanha Neymar em evento e web aponta possível reconciliação; veja vídeo

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 20/05/2024 - 11:49 Para compartilhar:

Após assessoria de Bruna Biancardi ressaltar para a IstoÉ Gente que a influencer não quer mais ter seu nome e imagem vinculados ao de Neymar, ela apareceu ao lado do jogador em um evento na Arábia Saudita. Embora não confirmem, a internet especula que os pais de Mavie, 7 meses, reataram o relacionamento mais uma vez.

No último sábado, 18, o atleta e a moça foram filmados juntinhos em luta de boxe no país no qual o atacante brasileiro reside desde que estreou no Al-Hilal, em setembro de 2023.

Veja o momento abaixo:

