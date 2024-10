Bruna Biancardi abre o jogo e critica atitude de Amanda Kimberlly: ‘Expondo nossas vidas’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 16/10/2024 - 11:44 Para compartilhar:

Bruna Biancardi fez um desabafo nas redes sociais na terça-feira, 15, após Amanda Kimberlly curtir comentários negativos sobre a atual namorada de Neymar.

Uma das mensagens curtidas pela mãe da terceira filha do jogador, destacada em uma publicação de um perfil de fofocas, dizia: “Eu teria receio de deixar minha filha perto de uma mulher assim. Nítido o incômodo com Helena”.

Ao responder o post do perfil, Bruna, mãe de Mavie, revelou que Amanda nunca a procurou para conversar, e que ao invés disso “fica expondo as nossas vidas e filhas por aqui (internet)”.

“Vamos lá… no momento em que decidi retomar o meu relacionamento com uma pessoa que tinha tido outra filha, eu deixei claro para ele que o convívio com a criança não seria um problema para mim. Muito pelo contrário. Aceitei o pedido que ele me fez de que iríamos nos ajudar com essa situação, que é nova para todos nós”, escreveu a mãe de Mavie, de 1 ano. Bruna e Neymar reataram o relacionamento em julho, e desde então, é comum ver registros em família circulando nas redes.

No final da mensagem, Bruna enfatizou que não deseja criar uma rivalidade com a modelo, e que espera que as coisas possam ser resolvidas de outra forma daqui para frente, como “pessoas maduras”.

Vale lembrar que Kimberly começou a postar ativamente a pouco tempo, e que prometeu aos fãs “ficar mais ativa”. A hostilidade entre as duas teria se iniciado antes mesmo de Mavie nascer, quando o jogador teve um suposto caso com Amanda, que culminou no nascimento da filha de Neymar, que atualmente tem três meses.

