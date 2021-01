Brumar de volta? Neymar desarquiva posts com Marquezine e torcedores vibram 'Brumar tá vivo'! Internautas especularam retorno do casal que mobilizou o mundo esportivo até 2018. Fotos no Instagram do craque estavam 'escondidas'

Os torcedores brasileiros se empolgaram, nesta terça-feira, após o atacante Neymar Jr., do Paris Saint-Germain, da França, reativar as fotos dele com sua ex-namorada, a atriz Bruna Marquezine, no Instagram. Desde 2018, quando o casal terminou oficialmente, as imagens de “Brumar” – como ficou conhecido o relacionamento entre os dois – foram arquivadas na redes social pelo atleta.



Os torcedores invadiram as redes sociais com especulações sobre o retorno do casal, porém, por ora, a iniciativa do astro da Seleção parece ter sido apenas um ato isolado. Alguns imagens liberadas pelo craque mostrar ele e Bruna em eventos e festas.

Além disso, as postagens onde a dupla fez um comercial de lingerie há alguns anos voltaram a figurar no Instagram do camisa 10. Há alguns meses, a atriz da Rede Globo havia curtida um vídeo de Ney, o que gerou o maior rebuliço entre o público.

Nas redes sociais, os internautas criaram expectativas para um possível retorno. Um dos torcedores escreveu que “se Neymar e Bruna voltassem, eu volto a acreditar no amor”. Em outra mensagem, outro escreveu que não parava de sorrir após saber que as fotos foram desarquivadas. Ao que se sabe, Neymar “escondeu” as imagens após o fim da relação.

NEYMAR E BRUNA MARQUEZINE: RELEMBRE O ROMANCE QUE ABALOU O BRASIL

Os capítulos do livre “Brumar” contam com algumas idas e vindas. O ex-casal teria começado o romance no final de 2012, porém, só oficializaram a união em 2013, quando o jogador ainda atuava pelo Santos. Em fevereiro de 2014, eles teriam optado por dar fim na relação – o que não durou muito tempo.

Pouco tempo depois, Brumar ainda se encontraram em algumas festas de amigos em comum. Em 2016, após o jogador se transferir para a Espanha, Neymar e Bruna se afastaram por possíveis divergências nas carreiras – ele brilhando na Europa e ela se destacando em novelas brasileiras.

Durante a Olimpíada no Brasil, no mesmo ano, Neymar veio ao país e venceu a medalha de ouro olímpica com a Seleção – e Bruna estava nas arquibancadas. Os dois se abraçaram em clima de romance ao final da partida. Nos dois anos seguintes, o ex-casal voltou e se separou outras vezes até encerrarem as conversas no final de 2018. Em 2019, ela deixou de seguir o atleta no Instagram.

