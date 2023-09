Brumadinho: CGU nega recurso da Vale contra multa de R$ 86,3 mi

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 12/09/2023 - 21:44 Compartilhe

A Vale informou nesta terça, 12, que a Controladoria Geral da União (CGU) manteve a multa de aproximadamente R$ 86,3 milhões no âmbito de processo administrativo de responsabilização sobre Brumadinho, indeferindo pedido de reconsideração apresentado pela companhia.

A mineradora, por sua vez, diz que discorda da condenação e que considera a Lei 12.846/2013 “inaplicável ao caso”, motivo pelo qual está adotando as medidas judiciais cabíveis no momento. A multa foi aplicada em agosto de 2022.

A Vale reitera ainda que, mesmo reconhecendo a inexistência da prática de atos de corrupção, a CGU concluiu que ela deixou de apresentar informações fidedignas no sistema da Agência Nacional de Mineração (ANM) em relação à Barragem I de Brumadinho e que emitiu Declaração de Condição de Estabilidade positiva para a estrutura, no período de junho a setembro de 2018, quando, no entendimento do órgão de controle, ela deveria ser negativa, circunstâncias essas que consistiram em ato lesivo à administração pública por dificultar a fiscalização da autarquia minerária.

