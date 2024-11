Brugge vence (1-0) e interrompe série de vitórias do Aston Villa na Champions

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 06/11/2024 - 17:57 Para compartilhar:

Um pênalti incompreensível cometido por Tyrone Mings acabou selando a derrota do Aston Villa por 1 a 0 diante do Brugge nesta quarta-feira (6), na Bélgica, pela 4ª rodada da Liga dos Campeões.

Até então, o time inglês tinha três vitórias em três jogos e começou a semana como líder da fase de Liga ao lado do Liverpool, agora líder isolado, depois da goleada por 4 a 0 sobre o Bayer Leverkusen na terça-feira.

A jogada que decidiu a partida para o Brugge aconteceu no início do segundo tempo.

O goleiro Emiliano Martínez cobrou tiro de meta curto e o zagueiro Tyrone Mings, acreditando que o jogo estava parado, pegou a bola com as mãos dentro da área e a reposicionou para bater. O juiz marcou pênalti e o meia Hans Vaneken marcou o gol da vitória dos belgas (52′).

Esta foi a primeira derrota do Aston Villa nesta edição da Champions, mas a terceira consecutiva da equipe, depois da eliminação na Copa da Liga Inglesa para o Crystal Palace (2 a 1) e da goleada sofrida diante do Tottenham por 4 a 1 no Campeonato Inglês.

Já o Brugge, vice-líder do Campeonato Belga, chega a seis pontos com esta segunda vitória no torneio continental.

Em jogo simultâneo, disputado na cidade alemã de Gelsenkirchen devido ao conflito na Ucrânia, o Shakhtar Donetsk enfrentou o Young Boys da Suíça como mandante e venceu por 2 a 1.

Ambas as equipes estão fora da zona de classificação para a fase de mata-mata da Champions.

