Brucelose: vacinação de fêmeas em SP no 1º semestre atinge 95,6% do rebanho

São Paulo, 30 – No primeiro semestre deste ano foram imunizadas contra a brucelose 95,6% das 468.999 cabeças de fêmeas bovídeas (bovinas e bubalinas) com idade entre três e oito meses do rebanho paulista. Dados do sistema Gestão de Defesa Animal e Vegetal (Gedave) da Secretaria de Agricultura e Abastecimento de São Paulo mostram que o maior índice registrado até então, no primeiro semestre de 2018, foi de 94,90%. “Com relação às propriedades, 91,7% das 50.572 com registro de fêmeas na faixa etária indicada informaram a vacinação”, disse a secretaria. A vacinação contra a brucelose é obrigatória desde 2002 no Estado de São Paulo.