Bruce Willis vendeu mais de R$ 300 milhões em imóveis após diagnóstico de afasia

Bruce Willis, de 67 anos, que nesta semana anunciou pausa em sua carreira após ser diagnosticado com afasia, doença que afeta a capacidade de se comunicar com os outros, ao saber do seu problema de saúde vendeu mais de R$ 300 milhões em imóveis, segundo informações do jornal americano PageSix.

“Ele sabia que eventualmente não precisaria de várias propriedades e apartamentos para viajar e que, em vez disso, precisaria viver em um ambiente seguro cercado por sua família”, disse uma fonte ao veículo.

Ainda de acordo com o PageSix, Willis levou alguns anos para vender parte de suas propriedades espalhadas pelos Estados Unidos, com o objetivo de ficar mais próximo da família e aproveitar para fazer negócios com um poder de ganho alto.

“Queríamos compartilhar que nosso amado Bruce está passando por alguns problemas de saúde e recentemente foi diagnosticado com afasia, o que está afetando suas habilidades cognitivas”, diz um trecho do comunicado feito pela família do famoso.

Saiba mais