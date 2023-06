Bruce Willis: filhas compartilham fotos ao lado do ator em comemoração do Dia dos Pais nos EUA

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 19/06/2023 - 10:52 Compartilhe

Rumer Glenn e Scout LaRue, filhas de Bruce Willis e Demi Moore, compartilharam no Instagram fotos ao lado do pai em comemoração do Dia dos Pais no Estados Unidos. Os registros mostram o ator, diagnosticado com demência frontotemporal (FTD) no início de 2022, ao lado da neta e também das herdeiras.

“Ver meu pai segurar minha filha hoje foi algo que vou valorizar pelo resto da minha vida. Sua doçura e amor por ela eram tão puros e belos. Papai, tenho muita sorte de ter você e Lou também”, disse Rumer.

“Me sinto muito sortuda por conhecer a ternura que meu pai compartilha. Minha profunda admiração, respeito e reverência que ele tem pela sua família”, Scout LaRue escreveu em um trecho.

Demi Moore, ex-esposa do astro, também compartilhou uma foto dele ao lado das filhas ainda pequenas e disse ser “muito grata” pela família que construiu ao seu lado. Demi e Bruce foram casados por quase 15 anos. Atualmente o ator é casado com a modelo Emma Heming.

