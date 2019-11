BRS na Mem de Sá, na Lapa, começa a funcionar nesta segunda

Rio – Passageiros precisam ficar atentos às novas alterações de embargue e desembargue na Avenida Mem de Sá, na Lapa, Região Central do Rio. A partir da próxima segunda-feira, 4, a Secretaria Municipal de Transportes vai inaugurar o corredor Bus Rapid Service (BRS), para ônibus, micro-ônibus, táxis com passageiros, veículos de transporte escolar e veículos para transporte de portador de necessidades especiais. A faixa seletiva vai funcionar nos dias úteis, das 6h às 21h.

Serão 14 linhas urbanas e, pelo menos, cinco intermunicipais que terão seus pontos alterados. A medida vai modificar a rotina diária de quase 150 mil pessoas. As quatro paradas, ao longo da Mem de Sá, vão do trecho da Rua do Lavradio até a Frei Caneca.

O BRS da Mem de Sá será o 21º corredor instalado na cidade. A média de redução é de 24% no tempo de viagem para os veículos que circulam pela faixa, segundo a Prefeitura.

A três dias do início do novo esquema de trânsito, algumas pessoas ainda não estavam por dentro da alteração.

“Vai mudar? Nossa, não estava sabendo de nada ainda. Tenho que ficar atenta e buscar informações dos locais que irei pegar o ônibus. Não vi nenhum funcionário da Prefeitura avisando sobre essa mudança no trânsito”, espantou-se inspetora escolar Maria Lopes.

Para o aposentado Aílton Amaral a mudança no esquema do trânsito vai ajudar no fluxo de veículos na região.

“Vai ser bom porque os ônibus terão mais liberdade no trânsito. Vai ser muito mais rápido agora. Esse corredor ajuda muito dentro da cidade”.

O motorista de ônibus José Ferreira disse que a mudança irá beneficiar o trânsito na região.

“Realmente eu não estava ciente. Hoje (ontem) que vi a faixa ali nos arcos. O BRS vai ajudar muito a circulação de ônibus e veículos profissionais aqui na Mem de Sá. Espero que tenha fiscais nos auxiliando”.