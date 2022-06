Brown Spiders contrata experiente quarterback Daniel Pereira Jogador é bicampeão da Liga BFA

O Brown Spiders contratou nesta semana o quarterback Daniel Pereira para reforçar o setor ofensivo da equipe paranaense. Mais conhecido no futebol americano no Brasil como Dandan, o experiente atleta tem quase duas décadas atuando em alto nível no país e conquistou a Liga Brasileira de Futebol Americano (Liga BFA) em duas ocasiões com o Cuiabá Arsenal.





A informação foi divulgada primeiramente pelo jornalista Leonardo Siqueira, do Canal do Youtube Tackle Baixo, e confirmada pela Agência Valinor Conteúdo. De acordo com o Perfil do Instagram Mapa FABR, o quarterback já passou para mais de 80 touchdowns e ocupa a nona colocação no ranking de maiores passadores de TDs do país.

E MAIS:

Em entrevista à Valinor Conteúdo, Dandan afirma que está animado em ajudar o time a ter uma grande temporada ao longo do ano.

“Estamos com uma boa expectativa em relação à temporada. Temos como principal objetivo alcançar os playoffs das competições que vamos disputar e depois pensar em chegar nas finais. Temos que fazer alguns ajustes na equipe, melhorar alguns setores do time, mas imagino que estamos no caminho certo. Nosso time é bastante jovem, mas tem bastante talento. Precisamos lapidar esses talentos e ajustar o que precisa ser ajustado para que possamos bater de frente com os grandes nomes do futebol americano do Brasil”, destacou.

Dandan pode fazer sua estreia nos Spiders neste sábado (4/6), a partir das 14h, contra o Cascavel Olympians pelo wild card do Campeonato Paranaense.

E MAIS: