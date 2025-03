Brookings Institute: tarifas dos EUA não vão forçar Rússia a ceder no campo de batalha

O economista do Brookings Institute, Robin Brooks, afirmou em seu perfil no X que as tarifas dos Estados Unidos sobre as importações russas “não vão assustar a Rússia a fazer concessões no campo de batalha”.

“Com o comércio dos Estados Unidos com a Rússia praticamente zerado, as tarifas terão pouco impacto sobre a máquina de guerra de Vladimir Putin”, publicou Brooks. Ele sugeriu que “sanções adicionais contra petroleiros da ‘frota sombra'” seriam mais eficazes para chamar a atenção do presidente russo.

Ontem, Donald Trump afirmou em sua rede social, Truth Social, que está considerando “fortemente” a imposição de “sanções bancárias em larga escala, sanções e tarifas contra a Rússia até que um cessar-fogo e um ACORDO FINAL DE PAZ sejam alcançados” na Ucrânia.