Brookfield e Société Générale unem força para lançar fundo de dívida privada de US$ 10,7 bi

A Brookfield Asset Management está fazendo uma parceria com o banco francês Société Générale para criar um fundo de dívida privada no valor de 10 bilhões de euros, o equivalente a US$ 10,7 bilhões, nos próximos quatro anos, em uma estratégia que, segundo os grupos, deverá ampliar significativamente a presença das duas empresas em financiamento, ao mesmo tempo em que atenderá a crescente demanda por crédito privado.

O grupo francês disse, nesta segunda-feira, que o fundo será lançado inicialmente com 2,5 bilhões de euros e terá como alvo os setores de energia, renováveis, dados, transporte, armazenamento e comercialização de petróleo e de transportes geral. O fundo também deve ajudar a Brookfield e o Société Générale a fazer frente às necessidades de companhias seguradoras por produtos de grau de investimento com base em suas exigências de rating e prazo médio (duration).

O CEO do Société Générale, Slawomir Krupa, disse que a parceira traz uma nova resposta completa para a crescente demanda por crédito privado e terá um impacto positivo na economia real.

