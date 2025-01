Brooke Shields conta que passou por cirurgia intimo sem seu consentimento

Brooke Shields, 59, conhecida por ter estrelado “Lagoa Azul”, revelou que passou por um procedimento de rejuvenescimento vaginal sem seu consentimento. O relato aparece em seu livro autobiográfico “Brooke Shields Is Not Allowed to Get Old”, que será lançado em 14 de janeiro nos Estados Unidos.

Em entrevista à revista ‘Us Weekly’, a atriz falou abertamente sobre assunto e contou que, aos 40, decidiu fazer uma cirurgia para redução do comprimento de seus lábios por recomendação ginecológica, já que sentia muito desconforto na região.

Após o procedimento, Shields teve a infelicidade de descobrir que o cirurgião plástico, sem seu consentimento, decidiu realizar um rejuvenescimento vaginal, ou como ele mesmo chamou, “um pequeno bônus”.

“Parecia uma invasão, um estupro bizarro”, relata a famosa. “Nada apontava para essa necessidade de ser mais firme, menor, mais firme ou mais jovem, especialmente ali”, completou.

Envergonhada, a atriz conta que além de não contar o que aconteceu para o marido, também decidiu não tomar medidas legais contra o cirurgião. “Eu pensei: ‘Não quero que ninguém mais me diga o que eu tenho que fazer’”.