Bronzeado de apresentadora chama atenção no Jornal Nacional

O Jornal Nacional começou neste sábado o rodízio de apresentores, em comemoração dos 50 anos do telejornal. Cristina Ranzonlin, do Rio Grande do Sul, e Márcio Bonfim, de Pernambuco, foram os primeiros apresentadores a representarem seus estados como parte do rodízio da bancada.

Nas redes sociais a repercussão foi boa, com muitos elogios ao desempenho dos apresentadores. Muitos internautas, no entanto, estranharam o tom de pele de Ranzolin. Alguns internautas sugeriram que ela seria negra, mas os gaúchos foram às redes sociais para esclarecer que o tom de pele bronzeado é uma “marca registrada” de Ranzolin.

Dois jornalistas negros na bancada do #JornalNacional pic.twitter.com/51DRljs0PV — Caralho Viado (@GByelValentim) August 31, 2019

