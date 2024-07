Bronny James, filho de LeBron, faz estreia pelos Lakers; Thompson se despede dos Warriors

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 06/07/2024 - 20:31 Para compartilhar:

Filho do astro LeBron James, Bronny James fez sua estreia com a camisa do Los Angeles Lakers, mesma equipe em que seu pai atua na NBA, neste sábado. Na estreia profissional de Bronny, os Lakers foram derrotados pelo Sacramento Kings por 108 a 94, pela NBA Summer League, competição de férias da liga americana de basquete profissional.

Apesar da expectativa da torcida, o filho do astro da NBA fez uma estreia discreta, com quatro pontos, dois rebotes e duas assistências. No entanto, as arquibancadas do Chase Center, em São Francisco, aplaudiram o jogador, que muitas vezes lembrou seu pai com gestual e posições semelhantes em quadra.

Aos 19 anos, o filho mais velho de LeBron poderá se tornar o primeiro jogador a atuar ao lado do seu pai na história da NBA. A atuação em conjunto deve acontecer somente no início da próxima temporada regular, em outubro. Antes disso, LeBron está de férias e, no fim de mês, defenderá a seleção americana de basquete na Olimpíada de Paris-2024.

A contratação de Bronny foi confirmada há 10 dias quando os Lakers selecionaram o jovem atleta como a 55ª escolha do Draft deste ano. O jogador assinou contrato de quatro anos, que lhe renderá US$ 7,9 milhões, cerca de R$ 43 milhões.

THOMPSON SE DESPEDE

Um dos principais jogadores da NBA na última década, Klay Thompson se despediu oficialmente do Golden State Warriors na noite de sexta-feira. Ele encerrou uma passagem de 13 anos pela equipe e se tornou “free agent” no mercado. Deve confirmar nos próximos dias o acerto com o Dallas Mavericks.

“Ah, Bay Area. Eu nem sei o que dizer para vocês agora. O que posso garantir é que não existem palavras ou imagens que possam expressar o meu sentimento por todos vocês. Do fundo do meu coração, obrigado por me proporcionarem todos os melhores momentos da minha vida. Foi uma grande honra vestir a camisa dos Warriors desde que cheguei aqui, em 2011”, declarou, nas redes sociais, em referência ao local onde fica a sede do time, na Califórnia.

Junto de Stephen Curry, Thompson formou a famosa dupla “Splash Brothers”. Os dois lideraram os Warriors na conquista de quatro títulos da NBA. Individualmente, ele foi escolhido por cinco vezes para formar o time do All-Star Game e duas vezes para estar na equipe ideal da temporada. Thompson se tornou ainda recordista de bolas de três pontos em um único jogo na NBA, com 14.