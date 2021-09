Broncos atropelam Jets, estabelecem marca que não acontecia desde 2016 e lideram AFC Oeste Teddy Bridgewater não lançou para TD, mas comandou ataque bastante eficiente e que chegou à endzone com Javonte Williams e Melvin Gordon

Os Broncos receberam os Jets neste domingo (26), no Empower Field at Mile High, no Colorado, e deu a lógica. A franquia da casa chegou a três vitórias em três jogos, assumindo a ponta da AFC Oeste ao ‘passar o trator’ sobre o adversário com o placar de 26 a 0. Foi a primeira partida em casa de Denver, que já javia vencido duas longe de seus domínios. Esta é a primeira vez desde 2016 que os Broncos começam uma temporada com três vitórias seguidas. Javonte Williams e Melvin Gordon correram para touchdowns no primeiro tempo e a defesa da equipe mandante tratou de limitar qualquer ação dos ‘Jatos’ de Nova York.

Confiança em Bridgewater

Na partida deste domingo (26), Teddy Bridgewater não lançou para TD. Porém, o quarterback seguiu bastante efetivo para os Broncos, com 19 de 25 passes concluídos, lançando para um total de 237 jardas. A opção da comissão técnica por sua escalação como titular ao invés de Drew Lock vem sendo fundamental para o rendimento do time. Sua média de passes completados está em 77%.

Vida difícil nos Jets

Zach Wilson vem recebendo as boas-vindas da forma mais tenebrosa possível na NFL. No jogo deste domingo, ele foi sacado cinco vezes e ainda lançou duas interceptações (ao menos não foram quatro, como aconteceu contra os Patriots, na última semana). O jovem QB terminou a partida com 19 de 35 passes completados e 160 jardas.

Próximos jogos

O Denver Broncos recebe o Baltimore Ravens na semana 4. A partida acontece no domingo (3), às 17h25 (de Brasília). Já os Jets jogam em casa contra o Tennessee Titans, às 14h (de Brasília).

