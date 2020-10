Brock acredita que o fator casa será essencial para o Ceará diante do Coritiba Equipes se enfrentam neste sábado, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro

Mais uma vez titular da zaga do Ceará, o zagueiro Brock encara a partida deste sábado contra o Coritiba pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro como fundamental na tentativa do clube de se aproximar dos dez primeiros colocados. Para o gaúcho, a equipe precisa aproveitar o fator campo no confronto.

– Queremos muito esta vitória, pois ela pode nos levar ao top 10 da competição. Atuaremos em casa e teremos que usufruir desse aspecto ao máximo. Creio que desta maneira, as chances de ganharmos o jogo serão grandes – declarou.

Adversário do alvinegro, o Coritiba venceu apenas uma das últimas seis partidas que realizou no Brasileirão. Para Brock, apesar de ocupar a zona de rebaixamento, o rival oferecerá resistência.

– Sabemos que o fato de estarem numa posição não tão boa não garante nenhum tipo de facilidade pra nós. Será necessário lutarmos bastante para conseguirmos superá-los – definiu.

