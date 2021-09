Broadway volta à ativa com grandes esperanças e algum nervosismo

Por Jill Serjeant e Alicia Powell

(Reuters) – Toda a animação da Broadway está voltando neste mês depois de uma interdição pandêmica de 18 meses, com esperanças de que os norte-americanos tenham sentido falta do teatro ao vivo tanto quanto atores e produtores.

Uma promoção em vídeo impactante de Oprah Winfrey, um especial de televisão, ingressos reembolsáveis e uma semana de apresentações ao ar livre na Times Square da cidade de Nova York ressaltarão os 18 musicais e as cinco peças que abrirão ao longo das próximas semanas.

“Acho que as plateias estão salivando para voltar ao entretenimento ao vivo”, opinou Ken Davenport, produtor de “Kinky Boots” e “Once on This Island”.

Protocolos combinados com sindicatos, produtores e autoridades municipais de Nova York estipulam que atores, plateias, músicos e funcionários de bastidores precisam estar totalmente vacinados contra o coronavírus e que as plateias têm que usar máscaras, mas a lotação das salas de espetáculo não terá limitações.

Veja também