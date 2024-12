Broadcom tem lucro acima do esperado, eleva dividendo e ação sobe no after hours

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 12/12/2024 - 20:55 Para compartilhar:

A Broadcom elevou o dividendo que distribuirá aos seus acionistas, após um salto na receita do quarto trimestre fiscal impulsionado, principalmente, pelos negócios de semicondutores. As ações da empresa subiam.

A empresa de chips e software anunciou lucro líquido de US$ 4,32 bilhões, ou US$ 0,90 por ação, em comparação com US$ 3,52 bilhões, ou US$ 0,83 por ação, no mesmo período do ano anterior.

Excluindo itens não recorrentes, o lucro por ação da empresa foi de US$ 1,42. Analistas consultados pela FactSet previam lucro ajustado de US$ 1,39.

A receita aumentou 41%, para US$ 14,05 bilhões, abaixo dos US$ 14,07 bilhões esperados por Wall Street, segundo a FactSet.

A Broadcom elevou o seu dividendo trimestral em 11% para US$ 0,59.

Perto das 19h06 (de Brasília), as ações, que integram o Nasdaq e o S&P 500, subiam 2,29% após o fechamento da sessão da Bolsa de Nova York.

