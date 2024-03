Broadcom decepciona em lucro no 1º trimestre fiscal, apesar de forte demanda por IA

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 07/03/2024 - 21:27 Para compartilhar:

Os lucros trimestrais da Broadcom no primeiro trimestre fiscal de 2024 ficaram abaixo das previsões de Wall Street, enquanto a forte demanda por produtos relacionados à Inteligência Artificial impulsionou as vendas de semicondutores.

A empresa obteve lucro líquido de US$ 1,33 bilhão no trimestre, abaixo dos US$ 3,78 bilhões do mesmo período do ano anterior e abaixo das expectativas de analistas consultados pela FactSet.

A empresa de chips e software disse que as vendas no primeiro trimestre fiscal foram de US$ 11,96 bilhões, um aumento de 34% em relação ao ano anterior, impulsionado aquisição da fabricante de software VMware.

Sem levar em conta a Vmware, as vendas teriam aumentado apenas 11% no trimestre, impulsionadas pelo segmento de software da Broadcom e pela demanda por seus chips de rede, que ajudam a movimentar dados na computação de IA, disse o CEO Hock Tan. A empresa também ajuda grandes companhias de computação em nuvem, como o Google, a desenvolver chips de IA. Fonte:

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias