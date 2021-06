BRMalls volta a fechar Shopping Campo Grande (MS)

A BRMalls Participações informa que, por orientações das autoridades, voltou a fechar as atividades no Shopping Campo Grande (MS), desde ontem. Seguem abertas, segundo comunicado ao mercado divulgado pela empresa nesta segunda-feira, 14, apenas as operações de serviços essenciais, como delivery e drive thru, para a comercialização de alimentos e medicamentos.

Com isso, atualmente a companhia possui 30 shoppings abertos, equivalentes à 96,9% da área bruta locável (ABL) total e 96,7% da ABL própria da BRMalls e 96,1% do NOI (Net Operating Income) core? em 2019.

