BRMalls tem prejuízo de R$ 619,694 milhões no 2º trimestre, revertendo lucro

A operadora de shopping centers BRMalls anunciou um prejuízo líquido contábil de R$ 619,694 milhões no segundo trimestre de 2020, revertendo lucro de R$ 425,352 milhões do mesmo período de 2019. No critério ajustado, a companhia teve lucro de R$ 10,246 entre abril e junho, recuo de 93,1% na comparação anual.

O Ebitda da BRMalls no trimestre ficou negativo em R$ 854,695 milhões, ante resultado positivo de R$ 728,520 milhões no ano passado. Já o Ebitda ajustado foi positivo em R$ 48,582 milhões no segundo trimestre, um recuo de 80% na comparação anual.

O resultado operacional da companhia (FFO) apurou prejuízo contábil de R$ 611,683 milhões entre abril e junho, ante resultado positivo de 430,588 milhões no mesmo período do ano passado. Já no critério ajustado, o FFO foi positivo em R$ 18,257 milhões, queda de 88,2% na mesma base de comparação.

A receita líquida caiu 43,7% em um ano, para R$ 185,536 milhões. Nos indicadores operacionais, chama atenção o aumento da inadimplência, que passou de 0,9% no segundo trimester do ano passado para 3,6% neste ano. As vendas totais do portfólio core caíram 82,8% na comparação anual.

