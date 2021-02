BRMalls retoma operações do Amazonas Shopping

A BRMalls retomou as atividades do Amazonas Shopping, em Manaus, nesta segunda-feira, 22, após orientação das autoridades públicas locais. Já no Center Shopping Uberlândia, em Minas Gerais, as atividades estão suspensas desde o último sábado, 20, mantendo os serviços de delivery e serviços essenciais. Neste momento, a BRMalls tem 30 de seus 31 shoppings abertos.

