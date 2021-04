BRMalls retoma operação em quatro shoppings, e passa a ter 18 abertos

A BRMalls retomou as operações de quatro shopping centers nos últimos dias. Foram reabertos o Center Shopping Uberlândia (MG), no dia 07, o NorteShopping e o Shopping Tijuca, no Rio de Janeiro, no dia 09, e o Shopping Estação Cuiabá (MT), no dia 10.

Agora, a companhia tem 18 unidades abertas, equivalentes a 62,7% da Área Bruta Locável (ABL) total e 59,5% da ABL própria, além de 53,6% das receitas operacionais (NOI) em 2019.

